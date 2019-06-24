Мей підтримала повернення права голосу російській делегації в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Прем'єр Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це вона заявила в Палаті громад 24 червня, а відео її виступу оприлюднило посольство України у Великій Британії на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
Попри те, що окупація Криму триває, а громадянам РФ днями висунули підозри у справі про катастрофу МН17, прем'єр Британії висловила думку, що Росія повинна залишитися в Парламентській асамблеї.
"...її (РФ - ред.) членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародної спільноти залучити Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", – заявила вона.
Разом з тим, Мей наголосила, що Британія ніколи не визнає незаконну анексію Криму.
Нагадаємо, українська делегація підготувала більше 200 поправок, аби заблокувати повернення російської делегації, але "за" проголосували лише 52 європейці, 110 - "проти".
Як повідомляв УНН, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, розглядає зміни правил ПАРЄ, які можуть вплинути на питання повернення Росії в організацію.