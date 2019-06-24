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Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ

Киев • УНН

 • 9198 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом она заявила в Палате общин 24 июня, а видео ее выступления обнародовало посольство Украины в Великобритании на официальной странице в Facebook, передает УНН.

Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ

Несмотря на то, что оккупация Крыма продолжается, а гражданам РФ на днях выдвинули подозрения по делу о катастрофе МН17, премьер Великобритании выразила мнение, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.

"... ее (РФ - ред.) членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - заявила она.

Вместе с тем, Мэй отметила, что Великобритания никогда не признает незаконной аннексию Крыма.

Напомним, украинская делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации, но "за" проголосовали лишь 52 европейца, 110 - "против".

Как сообщал УНН, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, рассматривает изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.

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