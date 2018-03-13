Мей на посаді глави МВС Британії гальмувала розслідування отруєння Литвиненка - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, під час перебування на посаді глави МВС гальмувала розслідування справи Олександра Литвиненка, в отруєнні якого звинувачують російські спецслужби. Про це передає УНН з посиланням на DW.
"У цей час (в 2006 році - ред.) главою міністерства внутрішніх справ була Тереза Мей. Вона ж не давала хід розслідуванню вбивства Олександра Литвиненка. У липні 2013 року Мей зізналася у відкритому листі на ім'я судді Оуена, що "фактором у рішенні уряду не проводити публічне розслідування отруєння Литвиненка стали "міжнародні відносини". "Іншими словами, це може роздратувати Путіна", як прокоментував пізніше британський журналіст Люк Хардінг, який тривалий час працював в Росії і залишив її після переслідувань і погроз на свою адресу", - пише видання.
Відзначимо, що отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля порівнюють з отруєнням колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, отруєного в 2006 році. Результати розслідування справи Литвиненка були оприлюднені тільки через 10 років - в 2016 році.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Велику Британію надати зразки речовини, якою отруїли Скрипаля.
Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення щодо інциденту. Якщо не буде відповіді, що заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля вважатимуть протизаконним використанням сили Російською державою на території Великої Британії.