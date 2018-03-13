Мэй на посту главы МВД Британии тормозила расследование отравления Литвиненко - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, во время пребывания на должности главы МВД тормозила расследование дела Александра Литвиненко, в отравлении которого обвиняют российские спецслужбы. Об этом передает УНН со ссылкой на DW.
"В это время (в 2006 году - ред.) главой министерства внутренних дел была Тереза Мэй. Она же не давала ход расследованию убийства Александра Литвиненко. В июле 2013 года Мэй призналась в открытом письме на имя судьи Оуэна, что "фактором в решении правительства не проводить публичное расследование отравления Литвиненко стали "международные отношения". "Иными словами, это может разозлить Путина", как прокомментировал позже британский журналист Люк Хардинг, долгое время работавший в России и покинувший ее после преследований и угроз в свой адрес", - пишет издание.
Отметим, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля сравнивают с отравлением бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году. Результаты расследования дела Литвиненко были обнародованы только через 10 лет — в 2016 году.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию предоставить образцы вещества, которым отравили Скрипаля.
Как сообщал УНН, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента. Если не будет ответа, который заслуживает доверия, отравление Скрипаля будут считать противозаконным использованием силы Российским государством на территории Великобритании.