Мей: Brexit дасть можливість укласти угоду про вільну торгівлю між Британією і США

“Тепер, у міру того, як ми залишаємо Європейський союз, у нас є безпрецедентна можливість зробити більше. Це можливість досягти угоди про вільну торгівлю, яка створить робочі місця і забезпечить економічне зростання як тут, у Великії Британії, так і в усіх Сполучених Штатах. Це також дасть можливість знести бюрократичні бар’єри, які розчаровують лідерів ділового світу по обидва боки Атлантики. І це можливість сформувати майбутнє світу за допомогою співпраці і передових технологій, таких як штучний інтелект”, — зазначила Мей в своєму виступі на банкеті.

На вечері, крім лідерів двох країн, присутні глави великих ділових компаній, що працюють у фінансовому, туристичному, інженерному, технологічному, фармацевтичному, продовольчому і оборонному секторах економіки. За словами британського прем’єра, бізнес-лідери, які зібралися в палаці, є представниками британських компаній, які забезпечують у США близько чверті мільйона робочих місць. “Всього ж від штату Мен до Аляски понад мільйон американців працює на британські компанії”, — повідомила прем’єр.

Вона також нагадала, що Велика Британія є найбільшим світовим інвестором у економіку США, забезпечуючи близько п’ятої частини всіх зарубіжних інвестицій у країну. “Ми інвестуємо на 30% більше, ніж наш найближчий конкурент, більш ніж у 20 разів більше, ніж інвестує Китай, і більше, ніж Франція та Німеччина разом узяті”, — заявила глава британського уряду.

Як повідомляв УНН, план Лондона стосовно Brexit передбачає створення зони вільної торгівлі c ЄС.