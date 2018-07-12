Мэй: Brexit даст возможность заключить соглашение о свободной торговле между Британией и США

“Теперь, по мере того, как мы покидаем Европейский союз, у нас есть беспрецедентная возможность сделать больше. Это возможность достичь соглашения о свободной торговле, которое создаст рабочие места и обеспечит экономический рост как здесь, в Великобритании, так и во всех Соединенных Штатах. Это также даст возможность снести бюрократические барьеры, которые разочаровывают лидеров делового мира по обе стороны Атлантики. И это возможность сформировать будущее мира посредством сотрудничества и передовых технологий, таких как искусственный интеллект”, — отметила Мэй в своем выступлении на банкете.

На ужине, помимо лидеров двух стран, присутствуют главы крупных деловых компаний, работающих в финансовом, туристическом, инженерном, технологическом, фармацевтическом, продовольственном и оборонном секторах экономики. По словам британского премьера, бизнес-лидеры, собравшиеся во дворце, являются представителями британских компаний, которые обеспечивают в США порядка четверти миллиона рабочих мест. “Всего же от штата Мэн до Аляски более миллиона американцев работает на британские компании”, — сообщила премьер.

Она также напомнила, что Великобритания является крупнейшим мировым инвестором в экономику США, обеспечивая около пятой части всех зарубежных инвестиций в страну. “Мы инвестируем на 30% больше, чем наш ближайший конкурент, более чем в 20 раз больше, чем инвестирует Китай, и больше, чем Франция и Германия вместе взятые”, — заявила глава британского правительства.

Как сообщал УНН, план Лондона относительно Brexit предусматривает создание зоны свободной торговли c ЕС.