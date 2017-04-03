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Метро Москви вживає додаткові заходи безпеки після вибуху в Санкт-Петербурзі

Метро Москви вживає додаткові заходи безпеки після вибуху в Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

 • 10332 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Московський метрополітен вживає додаткових заходів безпеки після вибуху в метро Санкт-Петербурга, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Московським метрополітеном вживаються додаткові заходи безпеки в рамках федерального закону про транспортну безпеку РФ”, — йдеться в повідомленні підземки.

Також у метро додали, що керівництво московського метро готове надати будь-яку допомогу петербурзькому метро в разі необхідності.

Як повідомляв УНН, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.

Президент Росії Володимир Путін, який у цей час перебуває з робочим візитом у Санкт-Петербурзі, зазначив, що теракт розглядається серед версій причин вибухів у метро.

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