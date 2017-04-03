Метро Москви вживає додаткові заходи безпеки після вибуху в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Московський метрополітен вживає додаткових заходів безпеки після вибуху в метро Санкт-Петербурга, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Московським метрополітеном вживаються додаткові заходи безпеки в рамках федерального закону про транспортну безпеку РФ”, — йдеться в повідомленні підземки.
Також у метро додали, що керівництво московського метро готове надати будь-яку допомогу петербурзькому метро в разі необхідності.
Як повідомляв УНН, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Президент Росії Володимир Путін, який у цей час перебуває з робочим візитом у Санкт-Петербурзі, зазначив, що теракт розглядається серед версій причин вибухів у метро.