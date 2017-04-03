Метро Москвы принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности РФ", - говорится в сообщении подземки.
Также в метро добавили, что руководство московского метро готово оказать любую помощь петербургскому метро в случае необходимости.
Как сообщал УНН, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.
По данным СМИ, не менее 10 человек погибли во время взрыва на станции метро Санкт-Петербурга.
Президент России Владимир Путин, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, отметил, что теракт рассматривается среди версий причин взрывов в метро.