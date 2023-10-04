Метро Києва оголошує тендер на букви для перейменованих станцій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на виготовлення букв для нових назв двох перейменованих станцій метрополітену «Звіринецька» та «Площа Українських Героїв». Про це повідомиили у КМДА, пише УНН.
Деталі
Комунальне підприємство закликає долучитися до участі в тендері компанії, які займаються виготовленням літер і зможуть запропонувати найвигіднішу пропозицію. Тендер передбачає виготовлення чотирьох комплектів нових назв на кожну станцію, які будуть розміщені на колійних стінах.
Відповідно до технічної специфікації літери мають бути виготовлені з полірованого, анодованого, литого алюмінію, а також мати всі необхідні кріплення до колійної стіни. Через особливість історичного стилю шрифтів, букви мають бути вироблені поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів тощо.
Доповнення
Як зазначають у «Київському метрополітені», назва станції «Площа Українських Героїв» є найдовшою серед інших назв станцій столичної підземки та потребує виготовлення 104 символів. Для станції «Звіринецька» необхідно виготовити 52 символи.
Нагадаємо
Київська міська рада підтримала рішення щодо перейменування двох станцій метрополітену, зокрема станції «Дружби народів» на «Звіринецьку» та станцію «Площа Льва Толстого» на «Площа Українських Героїв». Роботи з перейменування розпочались у липні поточного року та перебувають на завершальному етапі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві на шляхопроводі біля метро «Лівобережна» буде обмежено рух транспорту