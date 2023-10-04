Метро Киева объявляет тендер на буквы для переименованных станций
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. КП «Киевский метрополитен» объявляет тендер на изготовление букв для новых названий двух переименованных станций метрополитена «Зверинецкая» и «Площадь Украинских Героев». Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.
Детали
Коммунальное предприятие призывает присоединиться к участию в тендере компании, которые занимаются изготовлением букв и смогут предложить самое выгодное предложение. Тендер предусматривает изготовление четырех комплектов новых названий на каждую станцию, которые будут размещены на путевых стенах.
Согласно технической спецификации буквы должны быть изготовлены из полированного, анодированного, литого алюминия, а также иметь все необходимые крепления к путевой стене. Из-за особенности исторического стиля шрифтов, буквы должны быть изготовлены поштучно с соблюдением всех пропорций, радиусов, размеров и т.д.
Дополнение
Как отмечают в «Киевском метрополитене», название станции «Площадь Украинских Героев» является самым длинным среди других названий станций столичной подземки и требует изготовления 104 символов. Для станции «Зверинецкая» необходимо изготовить 52 символа.
Напомним
Киевский городской совет поддержал решение о переименовании двух станций метрополитена, в частности станции «Дружбы народов» на «Зверинецкую» и станции «Площадь Льва Толстого» на «Площадь Украинских Героев». Работы по переименованию начались в июле текущего года и находятся на завершающем этапе.
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