Метою візиту Дж.Байдена до України може бути зовсім не підбиття підсумків - Г.Немиря

"Є підстави вважати, що він (Байден - ред.) їде не для того, щоб підбити підсумки. Деякі американські експерти радять керівництву США зайняти жорстку позицію щодо бездіяльності або затягування часу українським керівництвом. Нещодавно був звіт Міжнародної кризової групи, і там пропонується згадати досвід, коли чинному президенту пропонується покласти на стіл список серйозних корупційних речей, з прізвищами, близькими до президента, і підкреслити, що західні партнери і США очікують, що президент дистанціюється в очевидний спосіб і не перешкоджатиме розслідуванню", - заявив Г.Немиря.

Крім того, Г.Немиря нагадав, що президент Барак Обама за 8 років правління не відвідав Україну.

"Цей візит підкреслює прикрий факт, що президент Обама став першим президентом США з часів незалежності України, який за 8 років не знайшов часу, щоб приїхати з візитом. Це підкреслює висновок деяких експертів, що Україна не змогла позиціонувати себе як один із пріоритетів США", - заявив Г.Немиря.

Нагадаємо, 15 січня Україну має намір відвідати віце-президент США Джо Байден. Зокрема, він проведе зустріч з президентом Петром Порошенком.