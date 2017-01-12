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Целью визита Дж.Байдена в Украину может быть совсем не подведение итогов - Г.Немыря

Киев • УНН

 • 14854 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Целью визита Джо Байдена в Украину может быть совсем не подведение итогов обсуждения вопросов борьбы с коррупцией. Такое мнение в комментарии телеканалу " 112 Украина " высказал депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря.

"Есть основания полагать, что он (Байден - ред.) едет не для того, чтобы подвести итоги. Некоторые американские эксперты советуют руководству США занять жесткую позицию в отношении бездействия или затягивание времени украинским руководством. Недавно был отчет Международной кризисной группы, и там предлагается вспомнить опыт, когда действующему президенту предлагается положить на стол список серьезных коррупционных вещей, с фамилиями, близкими к президенту, и подчеркнуть, что западные партнеры и США ожидают, что президент дистанцируется в очевидный способ и не будет препятствовать расследованию ", - заявил Г.Немыря.

Кроме того, Г.Немыря напомнил, что президент Барак Обама за 8 лет правление не посетил Украину.

"Этот визит подчеркивает досадный факт, что президент Б.Обама стал первым президентом США со времен независимости Украины, который за 8 лет не нашел времени, чтобы приехать с визитом. Это подчеркивает вывод некоторых экспертов, что Украина не смогла позиционировать себя как один из приоритетов США" , - заявил Г.Немыря.

Напомним, 15 января Украина намерен посетить вице-президент США Джо Байден . В частности, он проведет встречу с президентом Петром Порошенко.

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Украинские Национальные Новости

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