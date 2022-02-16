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Метінвест з 1 березня підвищить зарплати своїм робітникам в Україні

Метінвест з 1 березня підвищить зарплати своїм робітникам в Україні

Київ • УНН

 • 21021 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Група Метінвест із 1 березня цього року підвищить заробітну плату виробничому персоналу своїх українських підприємств. Протягом 2022 року витрати на оплату праці у Групі зростуть на 10%, з посиланням на повідомлення компанії пише УНН.

Метінвест відстежує рівень інфляції в країні та відтоку кадрів, тому рішення про перегляд зарплат буде зваженим. Протягом березня компанія застосує диференційований підхід до перегляду заробітних плат і повідомить, наскільки зростуть оклади різних категорій працівників.

Метінвест і далі керується принципом побудови справедливої ​​системи винагороди за виконання робіт порівнянної складності та продовжить уніфікацію окладів у межах однієї професії та кваліфікації. Підвищення окладів поки що не стосуватиметься керівників та управлінського персоналу підприємств, а також співробітників керівної компанії.

У питаннях управління винагородою Метінвест орієнтується на кваліфікований технологічний і ремонтний персонал. Так Група мотивує співробітників, які роблять значний внесок в ефективність технологічних процесів та якість продукції. Такий підхід мотивує співробітників інших професій до розвитку та опанування нових знань та кваліфікацій.

У квітні у Метінвесті завершується етап щорічної оцінки персоналу за підсумками роботи у 2021 році. З 1 квітня за підсумками щорічної оцінки також переглянуть і встановлять нові індивідуальні доплати робітникам у розмірі від 5% до 25% окладу.

Крім підвищення заробітної плати Метінвест зберігає традиційно широкий набір інструментів, що дають змогу співробітникам збільшувати розмір свого доходу через участь у програмах операційних покращень та подання пропозицій, пов'язаних із підвищенням безпеки та ефективності виробництва. Наявні в Групі інструменти мотивації дають змогу збільшити доходи співробітників до 10% унаслідок зростання фактичного вироблення та зниження позапланових простоїв обладнання.

Протягом багатьох років співробітники Групи Метінвест є найбільш високооплачуваними у гірничо-металургійній галузі України. Зарплати в Метінвесті на 5-8% вищі, ніж у компаній-конкурентів. Саме залучення та утримання у команді Метінвесту найкваліфікованіших кадрів дає змогу компанії займати високі позиції на ринку сталі. Станом на лютий 2022 року середня зарплата на українських підприємствах Метінвесту становить 22 000 грн. Це на 8% вище, ніж у галузі, й на 26% вище за середню заробітну плату в Україні.

Відтік технологічного персоналу в Групі Метінвест у середньому не перевищує 8,5%, що відповідає нормальній практиці для гірничо-металургійної промисловості. Компанія досягла найнижчого за останні десять років відтоку персоналу завдяки постійному розвитку систем адаптації, утримання, навчання та мотивації працівників.

"Ми робимо все, щоб Маріуполь розвивався, а у маріупольців була гідна робота, гідна зарплата та щасливе життя. Мені хотілося б сказати всім співробітникам спасибі за працю, за відповідальність, а найголовніше — за любов до рідних заводів, до рідного міста і до нашої рідної країни", - сказав акціонер Групи Метінвест Рінат Ахметов.

"Підвищувати соціальні гарантії робітників – традиційна практика нашої компанії. Метінвест утримує та залучає нових співробітників за допомогою різних систем мотивацій, серед яких – рівень заробітної плати, що перевищує і середньоукраїнський, і галузевий", - сказав акціонер Групи Метінвест Вадим Новинський.

"Метінвест високо цінує внесок своїх співробітників у загальний результат компанії та має намір і надалі залишатися лідером за рівнем мотивації персоналу. Цього року ми вирішили підвищити зарплати раніше, ніж зазвичай – вже з 1 березня. Як і торік, ми також відзначимо співробітників, які зробили значний внесок у реалізацію програми операційних покращень", - сказав генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

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