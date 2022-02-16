Метинвест с 1 марта повысит зарплаты своим рабочим в Украине

ukru
15 марта, 19:03 • 100868 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130282 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116735 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110843 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101109 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98094 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85540 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118815 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125078 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126960 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 42716 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 34804 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 19621 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 22385 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 39166 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118816 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119096 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257420 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286893 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223348 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103237 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125079 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110090 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127458 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129582 просмотра
Актуальное
Метинвест с 1 марта повысит зарплаты своим рабочим в Украине

Метинвест с 1 марта повысит зарплаты своим рабочим в Украине

Киев • УНН

 • 21020 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Группа Метинвест с 1 марта этого года повысит заработную плату производственному персоналу своих украинских предприятий. В течение 2022 года затраты на оплату труда в Группе вырастут на 10%, со ссылкой на сообщение компании пишет УНН.

Метинвест отслеживает уровень инфляции в стране и оттока кадров, поэтому решение о пересмотре зарплат будет выверенным. В течение марта компания применит дифференцированный подход к пересмотру заработных плат и сообщит, насколько вырастут оклады различных категорий сотрудников.

Метинвест и далее руководствуется принципом построения справедливой системы вознаграждений за выполнение работ сопоставимой сложности и продолжит унификацию окладов в рамках одной профессии и квалификации. Повышение окладов пока не затронет руководителей и управленческий персонал предприятий, а также сотрудников управляющей компании.

В вопросах управления вознаграждением Метинвест ориентируется на квалифицированный технологический и ремонтный персонал. Таким образом Группа мотивирует сотрудников, которые вносят наиболее существенный вклад в эффективность технологических процессов и качество продукции. Такой подход мотивирует сотрудников прочих профессий к развитию и овладению новыми знаниями и квалификациями.

В апреле в Метинвесте завершается этап ежегодной оценки персонала по итогам работы в 2021 году. С 1 апреля по итогам ежегодной оценки также будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты рабочим в размере от 5% до 25% оклада.

Помимо роста заработной платы Метинвест сохраняет традиционно широкий набор инструментов, позволяющих сотрудникам увеличивать размер своего дохода через участие сотрудников в программах операционных улучшений и подачи предложений, связанных с повышением безопасности и эффективности производства. Действующие в Группе инструменты мотивации позволяют увеличить доходы сотрудников до 10% за счет роста фактической выработки и снижения внеплановых простоев оборудования.

В течение многих лет сотрудники Группы Метинвест являются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины. Зарплаты в Метинвесте на 5-8% выше, чем у компаний-конкурентов. Именно привлечение и удержание в команде Метинвеста самых квалифицированных кадров позволяет компании занимать высокие позиции на рынке стали. По состоянию на февраль 2022 года, средняя зарплата на украинских предприятиях Метинвеста составляет 22 000 грн. Это на 8% выше, чем по отрасли, и на 26% выше средней заработной платы в Украине.

Отток технологического персонала в Группе Метинвест в среднем не превышает 8,5%, что соответствует нормальной практике для горно-металлургической индустрии. Компания достигла самого низкого за последние десять лет оттока персонала благодаря постоянному развитию систем адаптации, удержания, обучения и мотивации сотрудников.

"Мы делаем всё, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольчан была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь. Мне бы хотелось сказать всем сотрудникам огромное спасибо за труд, за ответственность, а самое главное — за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране", - сказал акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

"Повышать социальные гарантии рабочих – традиционная практика нашей компании. Метинвест удерживает и привлекает новых сотрудников с помощью разных систем мотиваций, среди которых – уровень заработной платы, который превышает и среднеукраинский, и отраслевой", - сказал акционер Группы Метинвест Вадим Новинский.

"Метинвест высоко ценит вклад своих сотрудников в общий результат компании и намерен и далее оставаться лидером по уровню мотивации персонала. В этом году мы приняли решение повысить зарплаты раньше обычного – уже с 1 марта. Как и в прошлом году, мы также отметим сотрудников, которые внесли существенный вклад в реализацию программы операционных улучшений", - сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы