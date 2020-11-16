Метеорологи назвали погоду у листопаді теплою

“Зниження температури, яке зараз ми бачимо, заморозки... Але вибачте, в нас осінь закінчується і передзим’я, а в нас тільки почались заморозки, які повинні були бути ще у вересні… Зараз ця погода не просто нормальна, вона досить таки тепла для цього періоду”, - сказала Віра Балабух.

Вона зазначила, що якщо на початку грудня буде температура до -17 вночі, то це нормальна температура взимку і це не є великим морозом.

“У нас взимку і -20, і -35, і -40 буває. Мінус 17 - це типова класична зима, скажімо, яка була в 1980-ті, 1970-ті роки. Коли ми говоримо норма кліматична. Тому -17 це абсолютно нормальна температура для зими. Ненормально, коли є +17, як було минулого року в тому ж грудні”, - додала експерт.

За її словами, невідомо, яка буде температура в грудні, бо на період в понад 10 днів прогноз лише орієнтовний і можна дивитись лише на тенденції. Прогноз на сезон створюється на основі макромасштабних процесів у Північній півкулі.

Нагадаємо, в Україні у наступні три доби у східній частині країни часом сніг, на дорогах ожеледиця, температура вночі 1-7°, місцями до 10° морозу, вдень 0-6° морозу.

Також нагадаємо, у Києві водіїв закликають переходити на зимові шини.