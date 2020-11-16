Метеорологи назвали погоду в ноябре теплой

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Заморозки, которые начались в ноябре в Украине, должны были начаться еще в сентябре, а погода является достаточно теплой для этого периода. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.