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Метеорологи назвали погоду в ноябре теплой

Метеорологи назвали погоду в ноябре теплой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Заморозки, которые начались в ноябре в Украине, должны были начаться еще в сентябре, а погода является достаточно теплой для этого периода. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

"Снижение температуры, которое сейчас мы видим, заморозки ... Но извините, у нас осень заканчивается и передзимье, а у нас только начались заморозки, которые должны были быть еще в сентябре ... Сейчас эта погода не просто нормальная, она довольно теплая для этого периода", - сказала Вера Балабух.

Она отметила, что если в начале декабря будет температура до -17 ночью, то это нормальная температура зимой и это не является большим морозом.

"У нас зимой и -20, и -35, и -40 бывает. Минус 17 - это типичная классическая зима, скажем, которая была в 1980-е, 1970-е годы. Когда мы говорим норма климатическая. Поэтому -17 это абсолютно нормальная температура для зимы. Ненормально, когда есть +17, как было в прошлом году в том же декабре", - добавила эксперт.

По ее словам, неизвестно, какая будет температура в декабре, потому что на период более чем 10 дней прогноз только ориентировочный и можно смотреть только на тенденции. Прогноз на сезон создается на основе макромасштабных процессов в Северном полушарии.

Напомним, в Украине в следующие трое суток в восточной части страны временами снег, на дорогах гололедица, температура ночью 1-7°, местами до 10° мороза, днем 0-6° мороза.

Также напомним, в Киеве водителей призывают переходить на зимние шины.

Украинские Национальные Новости

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