У Києві побитий черговий температурний рекорд грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Учорашній день, 18 грудня 2019 року, став найтеплішим у грудні за 139 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“Вперше за 139 років спостережень 18 числа у столиці максимальна температура повітря перевищила 15 градусів тепла у грудні”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що 18 грудня після полудня стовпчик термометра піднявся до +15,2°С, що на 3,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році. Це максимальне значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень.
“Завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 18 грудня досягла +8,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1937 року. За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі 16 жовтня”, — зазначили у пресслужбі.
Також вказано, що був побитий ще один температурний рекорд — ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +5,8°С, що на 3,0°С вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років.
Нагадаємо, нинішній День святого Миколая має шанс стати найтеплішим за останні 30 років.