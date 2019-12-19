У Києві побитий черговий температурний рекорд грудня

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Учорашній день, 18 грудня 2019 року, став найтеплішим у грудні за 139 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.