В Киеве побит очередной температурный рекорд декабря

"Впервые за 139 лет наблюдений 18 числа в столице максимальная температура воздуха превысила 15 градусов тепла в декабре", - говорится в сообщении.

Указано, что 18 декабря после полудня столбик термометра поднялся до + 15,2° С, что на 3,7° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.

"Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла + 8,2° С, что на 2,4° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1937 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября", - отметили в пресс-службе.

Также указано, что был побит еще один температурный рекорд - ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8° С, что на 3,0° С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 года.

Напомним, нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет.