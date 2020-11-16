Дощі, ожеледиця та сніг: прогноз погоди на три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Україні у наступні три доби у східній частині країни часом сніг, на дорогах ожеледиця, температура вночі 1-7°, місцями до 10° морозу, вдень 0-6° морозу. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
“В західних та південно-західних областях часом дощитиме; температура вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°. На решті території часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, слабка ожеледь, температура вночі та вдень від 3° тепла до 5° морозу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні в більшості північних та південних областей України без істотних опадів, впродовж доби від 0° до 7° тепла. По всій країні, крім сходу, місцями туман.
За даними синоптиків на Київщині сьогодні без істотних опадів, вранці — місцями туман. Температура впродовж доби 2-4° тепла.