Дощі, ожеледиця та сніг: прогноз погоди на три доби

“В західних та південно-західних областях часом дощитиме; температура вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°. На решті території часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, слабка ожеледь, температура вночі та вдень від 3° тепла до 5° морозу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в більшості північних та південних областей України без істотних опадів, впродовж доби від 0° до 7° тепла. По всій країні, крім сходу, місцями туман.

За даними синоптиків на Київщині сьогодні без істотних опадів, вранці — місцями туман. Температура впродовж доби 2-4° тепла.