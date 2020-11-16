Дожди, гололед и снег: прогноз погоды на трое суток

“В западных и юго-западных областях временами дождь; температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10°. На остальной территории временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, слабый гололед, температура ночью и днем от 3° тепла до 5° мороза”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в большинстве северных и южных областей Украины без осадков, в течение суток от 0° до 7° тепла. По всей стране, кроме востока, местами туман.

По данным синоптиков, в Киевской области сегодня без осадков, утром — местами туман. Температура в течение суток 2-4° тепла.