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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 36038 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 60825 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 80898 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 91021 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 99196 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113846 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115152 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126395 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Дожди, гололед и снег: прогноз погоды на трое суток

Дожди, гололед и снег: прогноз погоды на трое суток

Киев  •  УНН

 • 18183 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине в ближайшие трое суток в восточной части страны временами снег, на дорогах гололедица, температура ночью 1-7°, местами до 10° мороза, днем 0-6° мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

“В западных и юго-западных областях временами дождь; температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10°. На остальной территории временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, слабый гололед, температура ночью и днем от 3° тепла до 5° мороза”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в большинстве северных и южных областей Украины без осадков, в течение суток от 0° до 7° тепла. По всей стране, кроме востока, местами туман.

По данным синоптиков, в Киевской области сегодня без осадков, утром — местами туман. Температура в течение суток 2-4° тепла.

Украинские Национальные Новости

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