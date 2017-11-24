Метеоролог розповіла, якою буде зима в Україні

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Україні взимку середня температура повітря буде або в межах норми, або на кілька градусів вище, сильного тривалого морозу не очікується. Про це на прес-конференції повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, передає УНН.

За її словами, у грудні на більшості території України температура буде на рівні 3-4 градусів морозу, і західних областях – в межах нуля. Сильних опадів в грудні не очікується, в основному вони будуть у вигляді дощу або мокрого снігу. У середині місяця можлива ожеледиця.

Перед Новим роком, 27-28 грудня, буде короткотривале похолодання, проте безпосередньо в новорічну ніч очікується короткотривале потепління.

У січні температура повітря буде також в межах норми або на кілька градусів вище, від 3 до 5 градусів морозу. Опади в західних, північно-західних і північних областях будуть в межах норми і вище норми, в Криму і Донецькій області буде надлишок опадів. В деяких центральних і східних областях (Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківська та Луганська області) буде дефіцит опадів.

В лютому також опади будуть в рамках норми або вище норми, середня температура за місяць буде від 3 до 6 градусів морозу. Опади очікуються сильні, ймовірні снігопади.

У цілому, за словами В.Мартазінової, дуже низьких температур взимку не очікується. Найбільш прохолодним буде грудень і перша половина січня, а вже в другій половині зими температура буде вищою.

Як повідомляв УНН, кліматологи очікують, що зима в Києві почнеться не раніше 26 листопада.

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