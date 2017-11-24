Метеоролог рассказала, какой будет зима в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине зимой средняя температура воздуха будет или в пределах нормы, или на несколько градусов выше, сильного длительного мороза не ожидается. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, передает УНН.
По ее словам, в декабре на большинстве территории Украины температура будет на уровне 3-4 градусов мороза, и западных областях - в пределах нуля. Сильных осадков в декабре не ожидается, в основном они будут в виде дождя или мокрого снега. В середине месяца возможна гололедица.
Перед Новым годом, 27-28 декабря, будет кратковременное похолодание, однако непосредственно в новогоднюю ночь ожидается кратковременное потепление.
В январе температура воздуха будет также в пределах нормы или на несколько градусов выше, от 3 до 5 градусов мороза. Осадки в западных, северо-западных и северных областях будут в пределах нормы и выше нормы, в Крыму и Донецкой области будет избыток осадков. В некоторых центральных и восточных областях (Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская и Луганская области) будет дефицит осадков.
В феврале также осадки будут в рамках нормы или выше нормы, средняя температура за месяц будет от 3 до 6 градусов мороза. Осадки ожидаются сильные, вероятны снегопады.
В целом, по словам В.Мартазиновой, очень низких температур зимой не ожидается. Наиболее прохладным будет декабрь и первая половина января, а уже во второй половине зимы температура будет выше.
Как сообщал УНН, климатологи ожидают, что зима в Киеве начнется не раньше 26 ноября.