Метеоролог рассказала, какой будет зима в Украине

По ее словам, в декабре на большинстве территории Украины температура будет на уровне 3-4 градусов мороза, и западных областях - в пределах нуля. Сильных осадков в декабре не ожидается, в основном они будут в виде дождя или мокрого снега. В середине месяца возможна гололедица.

Перед Новым годом, 27-28 декабря, будет кратковременное похолодание, однако непосредственно в новогоднюю ночь ожидается кратковременное потепление.

В январе температура воздуха будет также в пределах нормы или на несколько градусов выше, от 3 до 5 градусов мороза. Осадки в западных, северо-западных и северных областях будут в пределах нормы и выше нормы, в Крыму и Донецкой области будет избыток осадков. В некоторых центральных и восточных областях (Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская и Луганская области) будет дефицит осадков.

В феврале также осадки будут в рамках нормы или выше нормы, средняя температура за месяц будет от 3 до 6 градусов мороза. Осадки ожидаются сильные, вероятны снегопады.

В целом, по словам В.Мартазиновой, очень низких температур зимой не ожидается. Наиболее прохладным будет декабрь и первая половина января, а уже во второй половине зимы температура будет выше.

Как сообщал УНН, климатологи ожидают, что зима в Киеве начнется не раньше 26 ноября.