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Металурги просять просять НКРЕКУ знизити тарифи за точку входу в ГТС України до рівня європейських країн

Київ • УНН

 • 3548 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Об'єднання металургійних підприємств України "Укрметалургпром" (Дніпро) і Федерація металургів України (ФМУ) просять Національну комісію, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКУ), знизити тарифи за точку входу в ГТС країни (12,47 дол. / Тис . куб. м) до рівня європейських країн, передає УНН.

Як повідомив глава ФМУ Сергій Біленький на своїй сторінці в Facebook, спільний лист двох галузевих структур направлено в комісію в п'ятницю.

"Сьогодні разом з об'єднанням" Укрметалургпром "звернулися до голови НКРЕКУ Дмитру Вовку з проханням переглянути діючий підхід до встановлення тарифів на транскордонних точках входу в газотранспортну систему України. На жаль, ми нині маємо тарифи на точках входу, які від 1,7 ( Польща) до 17,8 (Австрія) разів вище, ніж в сусідніх країнах Європи. Це призводить до того, що частка транспортування перевищує 20% в загальній ціні газу для вітчизняної промисловості ", - констатував С.Біленький.

За його словами, "Укрметалургпром" і ФМУ запропонували рішення з урахуванням не тільки інтересів промспоживачів, а й держави (сума тарифів на точках входу / виходу залишиться незмінною за рахунок перерозподілу тарифу переважно на точки виходу).

"Чи готові взяти участь в роботі міжгалузевої робочої групи при НКРЕКУ. Сподіваємося на розуміння з боку регулятора", - резюмував глава ФМУ.

Раніше ФМУ висловлювала стурбованість планами збільшення плати за транспортування газу внаслідок зміни НКРЕКУ методики розрахунків. На її думку, це призведе до істотного зростання витрат на транспортування для споживачів, і, відповідно, до зростання собівартості продукції української промисловості, подальшого зниження її конкурентоспроможності на світових ринках.

При цьому С.Біленький нагадав, що введена з 1 січня 2016 року плата за точку входу в ГТС України (12,47 дол. / Тис. Куб. М) в два-чотири рази вище, ніж в сусідніх європейських країнах.

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