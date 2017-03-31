Металлурги просят просят НКРЭКУ снизить тарифы за точку входа в ГТС Украины до уровня европейских стран

Как сообщил глава ФМУ Сергей Беленький на своей странице в Facebook, совместное письмо двух отраслевых структур направлено в комиссию в пятницу.

"Сегодня вместе с объединением "Укрметаллургпром" обратились к председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку с просьбой пересмотреть действующий подход к установлению тарифов на трансграничных точках входа в газотранспортную систему Украины. К сожалению, мы в настоящее время имеем тарифы на точках входа, которые от 1,7 (Польша) до 17,8 (Австрия) раз выше, чем в соседних странах Европы. Это приводит к тому, что доля транспортировки превышает 20% в общей цене газа для отечественной промышленности", - констатировал С.Беленький.

По его словам, "Укрметаллургпром" и ФМУ предложили решения с учетом не только интересов промпотребителей, но и государства (сумма тарифов на точках входа/выхода останется неизменной за счет перераспределения тарифа преимущественно на точки выхода).

"Готовы принять участие в работе межотраслевой рабочей группы при НКРЭКУ. Надеемся на понимание со стороны регулятора", - резюмировал глава ФМУ.

Ранее ФМУ выражала обеспокоенность планами увеличения платы за транспортировку газа вследствие изменения НКРЭКУ методики расчетов. По ее мнению, это приведет к существенному росту затрат на транспортировку для потребителей, и, соответственно, к росту себестоимости продукции украинской промышленности, дальнейшему снижению ее конкурентоспособности на мировых рынках.

При этом С.Беленький напомнил, что введенная с 1 января 2016 года плата за точку входа в ГТС Украины (12,47 долл./тыс. куб. м) в два-четыре раза выше, чем в соседних европейских странах.