Металлурги просят просят НКРЭКУ снизить тарифы за точку входа в ГТС Украины до уровня европейских стран

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49964 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104624 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160953 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118583 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117779 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113227 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104730 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107195 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103674 просмотра

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Металлурги просят просят НКРЭКУ снизить тарифы за точку входа в ГТС Украины до уровня европейских стран

Металлурги просят просят НКРЭКУ снизить тарифы за точку входа в ГТС Украины до уровня европейских стран

Киев  •  УНН

 • 3548 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Объединение металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) и Федерация металлургов Украины (ФМУ) просят Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), снизить тарифы за точку входа в ГТС страны (12,47 долл./тыс. куб. м) до уровня европейских стран, передает УНН.

Как сообщил глава ФМУ Сергей Беленький на своей странице в Facebook, совместное письмо двух отраслевых структур направлено в комиссию в пятницу.

"Сегодня вместе с объединением "Укрметаллургпром" обратились к председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку с просьбой пересмотреть действующий подход к установлению тарифов на трансграничных точках входа в газотранспортную систему Украины. К сожалению, мы в настоящее время имеем тарифы на точках входа, которые от 1,7 (Польша) до 17,8 (Австрия) раз выше, чем в соседних странах Европы. Это приводит к тому, что доля транспортировки превышает 20% в общей цене газа для отечественной промышленности", - констатировал С.Беленький.

По его словам, "Укрметаллургпром" и ФМУ предложили решения с учетом не только интересов промпотребителей, но и государства (сумма тарифов на точках входа/выхода останется неизменной за счет перераспределения тарифа преимущественно на точки выхода).

"Готовы принять участие в работе межотраслевой рабочей группы при НКРЭКУ. Надеемся на понимание со стороны регулятора", - резюмировал глава ФМУ.

Ранее ФМУ выражала обеспокоенность планами увеличения платы за транспортировку газа вследствие изменения НКРЭКУ методики расчетов. По ее мнению, это приведет к существенному росту затрат на транспортировку для потребителей, и, соответственно, к росту себестоимости продукции украинской промышленности, дальнейшему снижению ее конкурентоспособности на мировых рынках.

При этом С.Беленький напомнил, что введенная с 1 января 2016 года плата за точку входа в ГТС Украины (12,47 долл./тыс. куб. м) в два-четыре раза выше, чем в соседних европейских странах.

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