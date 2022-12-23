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Meta врегулює скандальний позов Cambridge Analytica на 725 мільйонів доларів

Meta врегулює скандальний позов Cambridge Analytica на 725 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 496137 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Материнська компанія Facebook Meta погодилася на врегулювання у розмірі 725 мільйонів доларів колективного позову у Сполучених Штатах, де її звинувачують у наданні третім особам доступу до особистих даних користувачів. Про це УНН пише з посиланням на Politico.

Цитата

"Позивачі з усією повагою просять суд попередньо затвердити безповоротну мирову угоду на суму 725 мільйонів доларів", - йдеться в документі, опублікованому агентством Reuters.

Деталі

Згідно з документом, мирова угода є "найбільшим відновленням, яке коли-небудь досягнуто в груповому позові про конфіденційність даних, і найбільшою сумою, яку Facebook колись платив за врегулювання приватного групового позову".

За оцінками позивачів, "розмір класу" - загальна кількість порушених прав людей - перебуває "в діапазоні 250-280 мільйонів" осіб, що є "всіма користувачами Facebook у Сполучених Штатах протягом періоду, який триває з 24 травня 2007 р. по 22 грудня 2022 р.".

Заява ще має бути схвалена судом Сан-Франциско, до якого вона була подана, а слухання призначено на березень наступного року.

Доповнення

Користувачі Facebook подали до суду на компанію у 2018 році, вимагаючи відшкодування збитків у зв'язку зі звинуваченнями у тому, що гігант соціальних мереж передав їхні особисті дані третім особам.

Серед них сумнозвісна британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яка була пов'язана з успішною президентською кампанією Дональда Трампа у 2016 році.

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