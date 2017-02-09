Мета РФ – поховати Мінський процес – О.Айвазовська
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Мета Росії — поховати Мінський процес і вийти на двосторонній формат переговорів щодо України без України. Про це в ефірі “5 каналу” заявила експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
“Я думаю, що завдання Російської Федерації поховати Мінські домовленості і вийти на двосторонні перемовини, без України, у будь-яких форматах щодо збройного конфлікту на території України. Презентувати його виключно як внутрішній конфлікт з ознаками „громадянської війни“. Це явно не в інтересах України, тому „Мінськ“ повинен жити стільки, скільки він може продукувати систему стримування і противаг для Російської Федерації”, — зазначила О.Айвазовська.