Мета РФ – поховати Мінський процес – О.Айвазовська

“Я думаю, що завдання Російської Федерації поховати Мінські домовленості і вийти на двосторонні перемовини, без України, у будь-яких форматах щодо збройного конфлікту на території України. Презентувати його виключно як внутрішній конфлікт з ознаками „громадянської війни“. Це явно не в інтересах України, тому „Мінськ“ повинен жити стільки, скільки він може продукувати систему стримування і противаг для Російської Федерації”, — зазначила О.Айвазовська.