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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44631 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цель РФ - похоронить Минский процесс - О. Айвазовская

Киев • УНН

 • 12871 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Цель России - похоронить Минский процесс и выйти на двусторонний формат переговоров по Украине без Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.

Цель РФ - похоронить Минский процесс - О. Айвазовская

"Я думаю, что задача Российской Федерации похоронить Минские договоренности и выйти на двусторонние переговоры, без Украины, в любых форматах по вооруженному конфликту на территории Украины. Представить его исключительно как внутренний конфликт с признаками "войны". Это явно не в интересах Украины, поэтому "Минск" должен жить столько, сколько он может производить систему сдержек и противовесов для Российской Федерации ", - отметила О. Айвазовская.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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