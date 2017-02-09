Цель РФ - похоронить Минский процесс - О. Айвазовская
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Цель России - похоронить Минский процесс и выйти на двусторонний формат переговоров по Украине без Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Я думаю, что задача Российской Федерации похоронить Минские договоренности и выйти на двусторонние переговоры, без Украины, в любых форматах по вооруженному конфликту на территории Украины. Представить его исключительно как внутренний конфликт с признаками "войны". Это явно не в интересах Украины, поэтому "Минск" должен жить столько, сколько он может производить систему сдержек и противовесов для Российской Федерации ", - отметила О. Айвазовская.