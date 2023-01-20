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Мета не просто відбудова старого, а трансформація і формування оновленої України - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1138268 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Мета України не просто відбудова старого, а трансформація і формування оновленої країни в рамках програми відбудови. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Мета не просто відбудова старого, а трансформація і формування оновленої України - Шмигаль

Цитата

«Відновлення і трансформація України. Ця тема стала однією з ключових на цьогорічному форумі в Давосі. Ми розпочинаємо масштабну програму відбудови. Ми шукаємо шляхи, аби відновити інвестиції приватного сектору в економіку. Ми бачимо, що світові гіганти зацікавлені взяти участь у реалізації програми трансформації та відбудови України. Наша мета — не просто відбудова старого, а трансформація і формування оновленої України», - розповів Шмигаль.

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За його словами, невід’ємною частиною цієї трансформації стане вступ України до Європейського Союзу.

«Вчора до України завітав наш добрий друг, Президент Європейської ради Шарль Мішель. Ми почули слова про те, що Україна це ЄС, а ЄС це Україна. Що Європа продовжить активну допомогу у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах», - сказав Шмигаль.

Окрім того, він перерахував наступні три ключові пріоритети України:

· початок переговорів про вступ України до ЄС;

· створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців;

· конфіскація російських активів для відновлення України.

«За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Україна очікує на конференції в Лондоні чіткого визначення ресурсів для відновлення.

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