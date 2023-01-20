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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Цель не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 1138268 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Цель Украины не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной страны в рамках программы восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цель не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины - Шмыгаль

Цитата

«Восстановление и трансформация Украины. Эта тема стала одной из ключевых на нынешнем форуме в Давосе. Мы начинаем масштабную программу восстановления. Мы ищем пути, чтобы восстановить инвестиции частного сектора в экономику. Мы видим, что мировые гиганты заинтересованы принять участие в реализации программы трансформации и восстановления Украины. Наша цель — не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины», - рассказал Шмыгаль.

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По его словам, неотъемлемой частью этой трансформации станет вступление Украины в Европейский Союз.

«Вчера Украину посетил наш добрый друг, Президент Европейского совета Шарль Мишель. Мы услышали слова о том, что Украина это ЕС, а ЕС это Украина. Что Европа продолжит активную помощь в военной, финансовой и гуманитарной сферах», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он перечислил следующие три ключевых приоритета Украины:

· начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;

· создание специального международного трибунала для наказания российских военных преступников;

· конфискация российских активов для восстановления Украины.

«По всем этим пунктам уже есть важный прогресс», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Украина ожидает на конференции в Лондоне четкого определения ресурсов для восстановления.

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