Цель не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины - Шмыгаль

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«Восстановление и трансформация Украины. Эта тема стала одной из ключевых на нынешнем форуме в Давосе. Мы начинаем масштабную программу восстановления. Мы ищем пути, чтобы восстановить инвестиции частного сектора в экономику. Мы видим, что мировые гиганты заинтересованы принять участие в реализации программы трансформации и восстановления Украины. Наша цель — не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины», - рассказал Шмыгаль.

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По его словам, неотъемлемой частью этой трансформации станет вступление Украины в Европейский Союз.

«Вчера Украину посетил наш добрый друг, Президент Европейского совета Шарль Мишель. Мы услышали слова о том, что Украина это ЕС, а ЕС это Украина. Что Европа продолжит активную помощь в военной, финансовой и гуманитарной сферах», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он перечислил следующие три ключевых приоритета Украины:

· начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;

· создание специального международного трибунала для наказания российских военных преступников;

· конфискация российских активов для восстановления Украины.

«По всем этим пунктам уже есть важный прогресс», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Украина ожидает на конференции в Лондоне четкого определения ресурсов для восстановления.