Мессі втретє став батьком
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Нападаючий “Барселони” Ліонель Мессі пропустить матч 28-го туру чемпіонату Іспанії проти “Малаги” через народження дитини, повідомляє УНН із посиланням на Mundo Deportivo.
За інформацією ЗМІ, дружина аргентинського футболіста Антонелла народила сина минулої ночі. Дитину назвали Чіро.
Додамо, що у Мессі уже є двоє синів Тьяго та Матео Мессі.
Нагадаємо, у 27-му турі іспанської Прімери каталонська “Барселона” завоювала три очки у протистоянні із мадридським “Атлетіко”.