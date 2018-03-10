Месси в третий раз стал отцом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит матч 28-го тура чемпионата Испании против "Малаги" из-за рождения ребенка, сообщает УНН со ссылкой на Mundo Deportivo.
По информации СМИ, жена аргентинского футболиста Антонелла родила сына прошлой ночью. Ребенка назвали Чиро.
Добавим, что у Месси уже есть двое сыновей Тьяго и Матео Месси.
Напомним, в 27-м туре испанской Примеры каталонская "Барселона" завоевала три очка в противостоянии с мадридским "Атлетико".