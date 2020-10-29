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Мессі встановив бомбардирський рекорд в історії групового етапу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Нападник іспанської "Барселони" Ліонель Мессі встановив рекорд в історії Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У поєдинку проти "Ювентуса" Мессі оформив 70 гол на груповій стадії – найкращий показник.

Зауважимо, що за загальною кількістю голів у Лізі чемпіонів лідирує Кріштіану Роналду у якого 131 гол проти 117 у Мессі.

Крім того відзначимо, що аргентинець відзначився 35 результативною передачею в даному турнірі і за цим показником поступається лише Кріштіану Роналду.

Українські Національні Новини

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