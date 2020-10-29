Мессі встановив бомбардирський рекорд в історії групового етапу Ліги чемпіонів

У поєдинку проти "Ювентуса" Мессі оформив 70 гол на груповій стадії – найкращий показник.

Зауважимо, що за загальною кількістю голів у Лізі чемпіонів лідирує Кріштіану Роналду у якого 131 гол проти 117 у Мессі.

Крім того відзначимо, що аргентинець відзначився 35 результативною передачею в даному турнірі і за цим показником поступається лише Кріштіану Роналду.