Месси установил бомбардирский рекорд в истории группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд в истории Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В поединке против "Ювентуса" Месси оформил 70 гол на групповой стадии - лучший показатель.
Заметим, что по общему количеству голов в Лиге чемпионов лидирует Криштиану Роналду у которого 131 гол против 117 у Месси.
Кроме того отметим, что аргентинец отличился 35 результативной передачей в данном турнире и по этому показателю уступает только Криштиану Роналду.