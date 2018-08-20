Мессі не потрапив до трійки претендентів на звання кращого гравця сезону в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив імена трьох кандидатів на отримання нагороди кращому футболістові Ліги чемпіонів сезону 2017/18 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До шорт-листа претендентів увійшли - Лука Модріч з "Реалу", Кріштіану Роналду з "Ювентуса" і Мохамед Салах із "Ліверпуля".
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За бортом трійки залишився Антуан Грізманн із 72 набраними балами, Ліонель Мессі – 55 очок, Мбаппе (43), Де Брюйне (28), Варана (23), Азар (15) і Рамос (12).
Відзначимо, що кращий футболіст і краща футболістка минулого року, а також володарі індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів УЄФА-2017/18 будуть оголошені під час жеребкування групового етапу в Монако 30 серпня.