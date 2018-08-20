Месси не попал в тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал имена трех кандидатов на получение награды лучшего футболиста Лиги чемпионов сезона 2017/18 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В шорт-лист претендентов вошли - Лука Модрич из "Реала", Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Мохамед Салах из "Ливерпуля".
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За бортом тройки остался Гризманн из 72 набранными баллами, Лионель Месси - 55 очков, Мбаппе (43), де Брюйне (28), Варана (23), Азар (15) и Рамос (12).
Отметим, что лучший футболист и лучшая футболистка прошлого года, а также обладатели индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов УЕФА 2017/18 будут объявлены во время жеребьевки группового этапа в Монако 30 августа.