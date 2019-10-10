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Мессі назвав найкращого тренера в кар'єрі

Київ • УНН

 • 10054 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів кого з тренерів професійній кар'єрі вважає кращим, інформує УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".

Мессі назвав найкращого тренера в кар'єрі

“Кращий тренер у моїй кар’єрі? Думаю, Хосеп Гвардіола і Луїс Енріке максимально близькі до цього визначення”, — зізнався аргентинець.

Мессі також розповів, що нікого із колишніх товаришів не вважає поганим.

“У мене завжди були дуже хороші стосунки з усіма з ким грав в одній команді. Я не думаю, що хтось може сказати про мене погане”, — заявив Мессі.

Крім того, футболіст зачепив тему найкращої гри за всю свою кар’єру: “найбільше я пам’ятаю півфінал з „Реалом“, в якому ми виграли з рахунком 2:0. Я не знаю, чи була це моя найкраща гра, але вона була унікальною”.

Відзначимо, що у півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2010-11 років дубль Мессі приніс “Барселоні” перемогу над “Реалом”.

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