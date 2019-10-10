Месси назвал лучшего тренера в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал кого из тренеров профессиональной карьере считает лучшим, информирует УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".
"Лучший тренер в моей карьере? Думаю, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике максимально близки к этому определению", - признался аргентинец.
Месси также рассказал, что никого из бывших товарищей не считает плохим.
"У меня всегда были очень хорошие отношения со всеми с кем играл в одной команде. Я не думаю, что кто-то может сказать обо мне плохое", - заявил Месси.
Кроме того, футболист затронул тему лучшей игры за всю свою карьеру: "больше всего я помню полуфинал с "Реалом", в котором мы выиграли со счетом 2:0. Я не знаю, была ли это моя лучшая игра, но она была уникальной".
Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2010-11 годов дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Реалом".