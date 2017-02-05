Мешканцям зруйнованих будинків на Закарпатті компенсують вартість житла з облбюджету
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Родинам у с.Бронька Іршавського району, які втратили будинки внаслідок льодоходу та різкого підняття води, компенсують вартість житла за рахунок обласного бюджету. Таку інформацію сьогодні, 5 лютого, оприлюднив на своєму персональному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає коресподент УНН.
“Найперше завдання — це забезпечити житлом три сім’ї, чиї будинки не витримали напору води й обвалилися. Тут можливі два варіанти — або люди знайдуть собі схожі за параметрами будинки за ринковою ціною в Броньці чи сусідніх селах, а ми придбаємо їх за рахунок обласного бюджету, або ж надамо цим сім’ям матеріальну допомогу для будівництва нового житла на старому місці. В будь-якому разі люди не залишаться без даху над головою...”, — йдеться у заяві.
Крім приватного житла у с.Бронька був підтоплений дитсадок, який довелося закрити. У приміщенні було до півметра води, тому там доведеться повністю міняти підлогу й закупити нові меблі. Необхідне фінансування буде виділено або з обласного бюджету, або з благодійного українсько-чеського фонду.
У Закарпатській ОДА наголошують, що Закарпаття — це регіон, який знаходиться в зоні постійного ризику щодо різних природних катаклізмів. Тому місцевим мешканцям радять переходити до закордонного досвіду страхування житла.
Нагадаємо, 3 лютого, у с.Бронька Іршавського району через льодовий затор вийшла з берегів р.Красна й підтопила кілька житлових будинків, два з яких не витримали водного напору й обвалилися.