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Жителям разрушенных домов в Закарпатской области компенсируют стоимость жилья из облбюджета

Киев • УНН

 • 8495 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Семьям в с. Бронька Иршавского района, которые потеряли дома в результате ледохода и резкого поднятия воды, компенсируют стоимость жилья за счет областного бюджета. Такую информацию сегодня, 5 февраля, обнародовал на своем персональном сайте глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.

Жителям разрушенных домов в Закарпатской области компенсируют стоимость жилья из облбюджета

"Основная задача - это обеспечить жильем три семьи, чьи дома не выдержали напора воды и обрушились. Здесь возможны два варианта - либо люди найдут себе схожие по параметрам дома по рыночной цене в с. Бронька или соседних селах, а мы приобретем их за счет областного бюджета, или же предоставим этим семьям материальную помощь для строительства нового жилья на старом месте. В любом случае люди не останутся без крыши над головой...", - говорится в заявлении.

Кроме частного жилья в с. Бронька был подтоплен детсад, который пришлось закрыть. В помещении было до полуметра воды, поэтому там придется полностью менять пол и закупить новую мебель. Необходимое финансирование будет выделено или из областного бюджета, или из благотворительного украинско-чешского фонда.

В Закарпатской ОГА отмечают, что Закарпатье - это регион, который находится в зоне постоянного риска различных природных катаклизмов. Поэтому местным жителям советуют переходить на зарубежный опыт страхования жилья.

Напомним, 3 февраля, в с. Бронька Иршавского района из-за ледового затора вышла из берегов р. Красна и подтопила несколько жилых домов, два из которых не выдержали водного напора и обрушились.

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