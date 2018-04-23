Мешканці Вишневого перекрили центральну вулицю з вимогою добудувати школу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Мешканці міста Вишневе Київської області перекрили рух транспорту на центральній вулиці, вимагаючи від місцевої влади добудувати школу. Про це УНН повідомив начальник Відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Понад сто мешканців Вишневого перекрили вулицю Київську. Ходять в обидва боки по пішохідному переходу, вимагаючи від місцевої влади добудувати школу. Наразі рух транспорту перенаправлено на інші автодороги", - сказав Жукович.
Нагадаємо, 28 березня жителі села Возсіятське Єланецького району Миколаївської області перекрили рух транспорту на трасі “Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв”, вимагаючи ремонту дороги.