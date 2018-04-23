Жители Вишневого перекрыли центральную улицу с требованием достроить школу

"Более ста жителей Вишневого перекрыли улицу Киевскую. Ходят в обе стороны по пешеходному переходу, требуя от местных властей достроить школу. Сейчас движение транспорта перенаправлено на другие автодороги", - сказал Жукович.

Напомним, 28 марта жители села Воссиятское Еланецкого района Николаевской области перекрыли движение транспорта на трассе "Александровка-Кропивницкий-Николаев", требуя ремонта дороги.