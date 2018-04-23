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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жители Вишневого перекрыли центральную улицу с требованием достроить школу

Киев • УНН

 • 9957 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Жители города Вишневое Киевской области перекрыли движение транспорта на центральной улице, требуя от местных властей достроить школу. Об этом УНН сообщил начальник Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Жители Вишневого перекрыли центральную улицу с требованием достроить школу

"Более ста жителей Вишневого перекрыли улицу Киевскую. Ходят в обе стороны по пешеходному переходу, требуя от местных властей достроить школу. Сейчас движение транспорта перенаправлено на другие автодороги", - сказал Жукович.

Напомним, 28 марта жители села Воссиятское Еланецкого района Николаевской области перекрыли движение транспорта на трассе "Александровка-Кропивницкий-Николаев", требуя ремонта дороги.

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