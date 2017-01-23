Мешканці Грибовичів зірвали брифінг мера Львова

Мав відбутись виїзний брифінг мера на Грибовицький полігон за результатами засідання міської комісії ТЕБ і НС.

"Ми знаємо, чому вони сюди приїхали. Ми не дамо вивозити сюди сміття", - розповіла жителька села Великі Грибовичі Марія Степанівна.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, львівські депутати побилися через сміття.