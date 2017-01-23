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Мешканці Грибовичів зірвали брифінг мера Львова

Мешканці Грибовичів зірвали брифінг мера Львова

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ 23 січня. УНН. Сьогодні мешканці села Великі Грибовичі на Львівщині, які проживають біля сміттєзвалища, зірвали брифінг мера Львова Андрія Садового, передає кореспондент УНН.

Мав відбутись виїзний брифінг мера на Грибовицький полігон за результатами засідання міської комісії ТЕБ і НС.

"Ми знаємо, чому вони сюди приїхали. Ми не дамо вивозити сюди сміття", - розповіла жителька села Великі Грибовичі Марія Степанівна.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, львівські депутати побилися через сміття.

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