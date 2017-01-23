Жители Грибовичей сорвали брифинг мэра Львова
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ 23 января. УНН. Сегодня жители села Большие Грибовичи во Львовской области, проживающие возле свалки, сорвали брифинг мэра Львова Андрея Садового, передает корреспондент УНН.
Должен был состояться выездной брифинг мэра на Грибовичском полигоне по результатам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС.
"Мы знаем, почему они сюда приехали. Мы не дадим вывозить сюда мусор", - рассказала жительница села Большие Грибовичи Мария Степановна.
Напомним, как сообщал УНН, львовские депутаты подрались из-за мусора.