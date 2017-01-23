Жители Грибовичей сорвали брифинг мэра Львова

Должен был состояться выездной брифинг мэра на Грибовичском полигоне по результатам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС.

"Мы знаем, почему они сюда приехали. Мы не дадим вывозить сюда мусор", - рассказала жительница села Большие Грибовичи Мария Степановна.

Напомним, как сообщал УНН, львовские депутаты подрались из-за мусора.