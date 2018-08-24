Мешканець Закарпаття намагався переслати поштою зброю та боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Військова прокуратура перекрила канал передачі вогнепальної зброї та боєприпасів через експрес-пошту. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України, передає УНН.
"23 серпня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону задокументовано факт передачі мешканцем Закарпаття вогнепальної зброї, пристрою для ведення безшумної стрільби та боєприпасів. Установлено, що правопорушник намагався передати поштовим відправленням через компанію "Нова Пошта" киянину пістолет марки Ceska Zbrojovka моделі CZ 1983, пристрій для ведення безшумної стрільби до нього та десятки боєприпасів: 80 набоїв калібру 7,65 мм та 50 набоїв калібру 6,35 мм, які потрапили на територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю України із країн Євросоюзу. Після отримання вказаної посилки відправника та отримувача затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.
Першочергові слідчі дії, обшуки за місцями проживання фігурантів справи та місцями можливого зберігання іншої вогнепальної зброї нині тривають і проводяться із залученням спецпідрозділу "А" Служби безпеки України.
"У ході проведених заходів уже вилучено стрілецьку зброю, боєприпаси виробництва країн Євросоюзу та вітчизняного виробництва: 10 пістолетів, 2 пістолета-кулемета, 11 гвинтівок, 2 РПГ, пластид, тротил, 23 гранати із запалами до них різного ступеня ураження, пристрої безшумної стрільби, 1208 набоїв 9х19 мм, 998 набоїв 7,65 мм, 140 набоїв 45 мм, 5 набоїв 6.35 мм та 447 набоїв калібру 9 мм", - розповіли у прокуратурі.
За результатами проведення обшуків будуть вирішені питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру та звернення до суду щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, група росіян організувала канал постачання вогнепальної зброї з країн Євросоюзу до Росії.