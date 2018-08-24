Житель Закарпатья пытался переслать по почте оружие и боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Военная прокуратура перекрыла канал передачи огнестрельного оружия и боеприпасов через экспресс-почту. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, передает УНН.
"23 августа 2018 года под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона задокументирован факт передачи жителем Закарпатья огнестрельного оружия, устройства для ведения бесшумной стрельбы и боеприпасов. Установлено, что правонарушитель пытался передать почтовым отправлением через компанию "Новая Почта" киевлянину пистолет марки Ceska Zbrojovka модели CZ 1983 устройство для ведения бесшумной стрельбы к нему и десятки боеприпасов: 80 патронов калибра 7,65 мм и 50 патронов калибра 6,35 мм, которые попали на территорию Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля Украины из стран Евросоюза. После получения указанной посылки отправитель и получатель были задержанны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Первоочередные следственные действия, обыски по местам проживания фигурантов дела и местам возможного хранения другого огнестрельного оружия в настоящее время продолжаются и проводятся с привлечением спецподразделения "А" Службы безопасности Украины.
"В ходе проведенных мероприятий уже изъято стрелковое оружие, боеприпасы производства стран Евросоюза и отечественного производства: 10 пистолетов, 2 пистолета-пулемета, 11 винтовок, 2 РПГ, пластид, тротил, 23 гранаты с запалами к ним различной степени поражения, устройства бесшумной стрельбы, 1208 патронов 9х19 мм, 998 патронов 7,65 мм, 140 патронов 45 мм, 5 патронов 6.35 мм и 447 патронов калибра 9 мм", - рассказали в прокуратуре.
По результатам проведения обысков будут решены вопросы сообщения правонарушителям о подозрении и обращения в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, группа россиян организовала канал поставки огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию.