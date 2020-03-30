Мешканець Кривого Рогу знайшов у себе на подвір'ї боєприпас

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У неділю о 12:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Одоєвського Центрально-Міського району міста Кривий Ріг, під час проведення земельних робіт на території власного домоволодіння, чоловік виявив предмет, схожий на боєприпас. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За адресою направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Небезпечна знахідка виявилась застарілим артилерійським снарядом калібру 122 мм.

Піротехніки ретельно обстежили місце події, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області боєприпас знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, на Запоріжжі на території школи знайшли боєприпаси часів Другої світової.

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