Мешканець Кривого Рогу знайшов у себе на подвір'ї боєприпас
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У неділю о 12:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Одоєвського Центрально-Міського району міста Кривий Ріг, під час проведення земельних робіт на території власного домоволодіння, чоловік виявив предмет, схожий на боєприпас. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За адресою направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Небезпечна знахідка виявилась застарілим артилерійським снарядом калібру 122 мм.
Піротехніки ретельно обстежили місце події, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області боєприпас знешкоджено шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, на Запоріжжі на території школи знайшли боєприпаси часів Другої світової.