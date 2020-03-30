Житель Кривого Рога нашел у себя во дворе боеприпас
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В воскресенье в 12:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на улице Одоевского Центрально-Городского района Кривого Рога, во время проведения земельных работ на территории собственного домовладения, мужчина обнаружил предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По адресу направлена группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Опасная находка оказалась устаревшим артиллерийским снарядом калибра 122 мм.
Пиротехники тщательно обследовали место происшествия, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.
Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области боеприпас обезвредили путем контролируемого подрыва.
Напомним, в Запорожской области на территории школы нашли боеприпасы времен Второй мировой.