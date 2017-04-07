Меру Покровська вручили підозру за неправдиву декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прокуратура Донецької області спільно з управлінням СБУ в Донецькій області вручила підозру міському голові Покровська Руслану Требушкіну у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“Зокрема, міський голова, маючи на меті приховання реально отриманих доходів, наявних грошових активів та фінансових зобов’язань, не вказав у поданій щорічній декларації за 2015 рік відомості про отримані ним доходи в розмірі 100 000 грн, наявні грошові активи в розмірі 150 000 гривень та фінансові зобов’язання в розмірі 356 579 грн відповідно”, — йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, слідством встановлено, що Руслан Требушкін таким чином вчинив дії щодо внесення недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”.
“На підставі зібраних доказів міський голова обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)”, — зазначили у відомстві.
За даними прес-служби, наразі вирішується питання щодо обрання Р.Требушкіну запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, заступника прокурора Кіровоградщини звільнили через неповну декларацію.