Мэру Покровска вручили подозрение за ложную декларацию

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49935 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104620 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160945 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118579 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117777 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113227 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104730 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107195 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103674 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Мэру Покровска вручили подозрение за ложную декларацию

Мэру Покровска вручили подозрение за ложную декларацию

Киев  •  УНН

 • 12081 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Прокуратура Донецкой области совместно с управлением СБУ в Донецкой области вручила подозрение мэру Покровска Руслану Требушкину в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

“В частности, городской глава, с целью сокрытия реально полученных доходов, имеющихся денежных активов и финансовых обязательств, не указал в представленной ежегодной декларации 2015 года сведения о полученных им доходах в размере 100 000 грн, имеющиеся денежные активы в размере 150 000 гривен и финансовые обязательства в размере 356 579 грн соответственно”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, следствием установлено, что Руслан Требушкин таким образом совершил действия по внесению недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении коррупции”.

“На основании собранных доказательств мэр обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)”, — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в настоящее время решается вопрос об избрании Р.Требушкину меры пресечения.

Как сообщал УНН, заместителя прокурора Кировоградской освободили из-за неполной декларации.

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