Мэру Покровска вручили подозрение за ложную декларацию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Прокуратура Донецкой области совместно с управлением СБУ в Донецкой области вручила подозрение мэру Покровска Руслану Требушкину в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
“В частности, городской глава, с целью сокрытия реально полученных доходов, имеющихся денежных активов и финансовых обязательств, не указал в представленной ежегодной декларации 2015 года сведения о полученных им доходах в размере 100 000 грн, имеющиеся денежные активы в размере 150 000 гривен и финансовые обязательства в размере 356 579 грн соответственно”, — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, следствием установлено, что Руслан Требушкин таким образом совершил действия по внесению недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении коррупции”.
“На основании собранных доказательств мэр обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)”, — отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, в настоящее время решается вопрос об избрании Р.Требушкину меры пресечения.
Как сообщал УНН, заместителя прокурора Кировоградской освободили из-за неполной декларации.