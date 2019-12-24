Меру Коростишева повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Служба безпеки України викрила міського голову Коростишева, що на Житомирщині, на службовій недбалості, наразі йому повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
"СБУ викрила голову Коростишівської міськради на службовій недбалості, яка призвела до розтрати коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг", - повідомили у спецслужбі.
За даними СБУ, посадовець не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, які виділялися на ремонт доріг місцевого значення, але підписав комерсантам відповідні акти. "Низка експертиз підтвердила, що через дії голови міськради, бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень", - вказали у Службі безпеки.
"23 грудня 2019 року прокуратурою Житомирської області за супроводу співробітників СБУ посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 367 ККУ", - підсумували у СБУ.
Нагадаємо, посадовців Обухівської міськради підозрюють у привласненні землі, призначеної для переселенців.